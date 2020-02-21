مدرب ليون يكشف طريقة غريبة لإيقاف رونالدو

2020/02/21 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحدث مدرب نادي ليون الفرنسي، رودي غارسيا، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين فريقيهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال المدرب الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": "كيف يمكننا إيقاف رونالدو؟ ربما عند الحدود الفرنسية..ربما يتوقف عند الحدود ويتخذ قرارا بعدم رغبته في اللعب في مدينة ليون وأنها لا تعجبه".واسترسل غارسيا: "إذا تحدثنا على محمل الجد، فيمكن إيقاف رونالدو عن طريق الدفاع بشكل مثالي.ومع ذلك، من غير المجدي وضع رونالدو في قفص إذا كان هذا يفتح المجال أمام ديبالا أو هيغوين (ثنائي يوفنتوس)".ويستضيف ليون نادي يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في الـ26 من الشهر الجاري، على أن يلتقي الفريقان إيابا في تورينو، يوم 17 مارس المقبل.

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