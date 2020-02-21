صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

2020/02/21 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الزي الخاص ببرشلونة في الموسم المقبل، نال إعجاب نجوم الفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن شركة الملابس التي يتعاقد معها برشلونة عرضت الزي الخاص بالموسم المقبل على اللاعبين خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه تم عقد جلسة تصوير مع بعض اللاعبين بالزي الجديد.

وقالت الصحيفة، إن التصميم نال إعجاب نجوم برشلونة، لا سيما أنه إعاد الخطوط العمودية، وأضاف شرائط صفراء رقيقة بين اللونين الأزرق والأحمر.

وأضافت أن القميص الثاني لبرشلونة خلال الموسم المقبل سيكون أسود بالكامل مع بعض التفاصيل الذهبية، بينما القميص الثالث سيأتي باللون الوردي.

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