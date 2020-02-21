برلماني يتحدث عن معدلات

2020/02/21 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي يوم الجمعة ان معدلات الفقر في محافظات وسط وجنوبي العراق "مرعبة"، محملاً ممثلي تلك المحافظات في السلطات الاتحادية مسؤولية ذلك.

وقال العقابي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "التقارير الرسمية الاخيرة لوزارة التخطيط أظهرت ارتفاعا كبيرا في نسب الفقر لمحافظات الوسط والجنوب، إذ بلغت في محافظة المثنى ٥٢ % والديوانية ٤٨ % وميسان ٤٥ % وذي قار ٤٤ % ، وهي معدلات خطيرة ومرعبة".

وأضاف أن "هذه المعدلات تشكل ظاهرة صادمة في بنية الدولة العراقية وكيانها الاقتصادي، وتمثل انتهاكا جسيما ارتكبه ممثلو محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية وتعكس تقصيرا حقيقيا في أداء مهامهم في تمثيلها والدفاع عن حقوق أهلها طيلة السنوات الماضية".

وأشار العقابي إلى أن "هذه الحقائق المرعبة تستدعي من القيادات والفعاليات الدينية والسياسية التي تدعي تمثيل هذه المحافظات - من وزراء ونواب وساسة - إعادة النظر بأداءها السابق وتقييم مستوى تمثيلها ونجاحها".

ودعا إلى "انصاف محافظات الوسط والجنوب ومراعاة مستويات الفقر والحرمان وارتفاع معدلات البطالة والنسب السكانية عند إقرار الموازنات العامة للدولة وتوزيع فرص العمل في القطاعين العام والخاص وفقا لتلك المعايير، لا سيما أن هذه المحافظات هي المصدر الاساس لتمويل الموازنات والاكثر تضررا بالنسبة لباقي المحافظات".

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أعلنت، الأحد، عن تراجع معدل الفقر في البلاد خلال العامين الأخيرين إلى 20 في المئة من 22 في المئة عام 2014، في حين كانت محافظات الوسط والجنوب الأكثر فقراً، والإقليم الأقل.

ويعد الاقتصاد العراقي ريعياً لاعتماده على إيرادات بيع النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.



وتقدم الدولة معونات مالية لأكثر من مليون و300 ألف عائلة فقيرة في أنحاء البلاد.

ويشكو السكان منذ سنوات طويلة من قلة فرص العمل وسوء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم.

وكان للفساد وتوتر الأوضاع الأمنية، دوراً رئيسياً في عجز الحكومات المتعاقبة عن تحسين أوضاع البلد.

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