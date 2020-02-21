 بازار “بيع وشراء” مناصب في العراق ..ونائب : وزارة النفط بعشرة مليارات دينار

2020/02/21 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الصيادي بغداد,-(أ ف ب) – في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب، تحقّق السلطة القضائية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء “بيع وشراء” وزارات ومناصب في الحكومة العتيدة.وتسلّط هذه المزاعم الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة 16 […]

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