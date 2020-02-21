تسجيل 118 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في الصين

2020/02/21 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين القاريّة الجمعة إلى 2236 حالة، بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم […]

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