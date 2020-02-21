الحشد الشعبي يرد على تصريحات بارزاني بشأن كركوك.. الحشد دمر أحلامك ببناء دولة

2020/02/21 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ردّ المتحدث باسم المحور الشمالي للحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الجمعة، على تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بشان كركوك، فيما أكد ان الحشد دمّر احلام بارزاني في بناء “دولة كردية”.وكان بارزاني قد صرّح في حوار صحفي مع صحيفة “اندبندنت عربية” أن “بعض الكرد من (اذلاء الحشد) ساعدوا الحشد الشعبي على دخول […]

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