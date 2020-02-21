الحلبوسي يعرقل تشكيل حكومة علاوي ويغادر العراق

2020/02/21 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت مصادر إعلامية، عن مغادرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى خارج العراق لعرقلة تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.وكان المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية محمد دحام، قد كشف لقناة “العهد” عن أسباب الخلاف بين محمد توفيق علاوي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما أكد ان “السبب في ذلك هو تأكيد رئيس الوزراء […]

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