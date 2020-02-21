مسؤول محلي في ديالى يكشف حقيقة إغلاق منفذ حدودي مع إيران بسبب ’’كورونا’’

2020/02/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

نفى مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط، 2020) إغلاق منفذ حدودي مع إيران شرق ...





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