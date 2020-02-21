الصحة الإيرانية تعلن أعداد المصابين بفيروس

2020/02/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم متابعة

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، الجمعة (21 شباط 2020)، بان الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد هي 5 فقط.

وقال نمكي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط وتشمل شخصين توفيا واثنين اخرين راقدين في المستشفى في قم حاليا وشخص اخر وهو طبيب ذهب من اراك الى قم".

واضاف، "هنالك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا هم الان راقدون في المستشفى، وستتضح النتيجة ويتم الاعلان عنها بعد الحصول على الفحوص المختبرية اللازمة".

وتابع، ان "وزارة الصحة تتوقع عدم اصابة غالبية هؤلاء بالفيروس".

بغداد اليوم-متابعة

اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من فيروس "كورونا".

وأعلنت إدارة مقر المرشد، الجمعة، أنها أجرت تحليل فيروس "كورونا"، للمصورين

بغداد اليوم-متابعة

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس "كورونا"، الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي إن الصين تتوقع استئ

بغداد اليوم- متابعة

كشفت شركة أمريكية، عن التوصل إلى تركيبة لقاح جديد، قد يكون الأول من نوعه، مضاد لـ"فايروس كورونا" المستجد، مبينة أن مختبراتها أتمت تطوير ’’اللقاح’’ مؤخراً.

وقالت شركة "غريفيكس"، الت

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