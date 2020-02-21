اقليم كردستان يغلق منافذه الحدودية مع ايران

2020/02/21 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كردستان -اين ]قررت السلطات في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، غلق المعابر مع ايران امام الحركة التجارية والسياحية، ضمن اطار اجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا الذي تسبب بوفيات في ايران.

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