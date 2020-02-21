سفارة العراق في عمان تنفي وجود اصابة لطالب عراقي بـ[فايروس كورونا] في الاردن

2020/02/21 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نفى السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، تسجيل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عراقي في الاردن.

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