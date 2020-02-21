ممثل المرجعية يناشد الجهات الصحية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة كورونا

2020/02/21 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد ممثل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الجهات الصحية المعنية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة خطر فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة "الاستعداد الشديد" لمواجهته.

يتبع..

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