للمرة الثانية توالياً.. خطبة الجمعة في كربلاء تخلو من السياسة وتدعو لإجراءات أقوى لمواجهة “كورونا”

2020/02/21 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعا خطيب الجمعة من العتبة الحسينية في كربلاء السيد احمد الصافي النجفي، السلطات الصحية الى مزيد من الحذر في مواجهة خطر فايروس كورونا، في خطبة خلت من الاشارة تماماً الى الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد للأسبوع الثاني على التوالي.وقال الصافي خلال خطبة الجمعة والتي تابعتها “يس عراق” اليوم، “نعلم جميعاً ان […]

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