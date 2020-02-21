الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينية بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن

2020/02/21 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شابة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، إن شابة فلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغيرة في حي "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس المحتلة، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على شابة فلسطينية بعدما حاولت طعن إسرائيليين في مدينة القدس، دون وقوع إصابات تذكر.

وأوضحت القناة العبرية الـ"12" أن مواطنين إسرائيليين تمكنوا من إلقاء القبض على الشابة الفلسطينية، بمساعدة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي كانت منتشرة في المكان.

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