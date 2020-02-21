نائب: معدلات الفقر في وسط وجنوب العراق (خطيرة ومرعبة)

2020/02/21 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الجمعة، ان معدلات الفقر في محافظات وسط وجنوبي العراق "مرعبة"، محملاً ممثلي تلك المحافظات في السلطات الاتحادية مسؤولية ذلك.

وقال العقابي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "التقارير الرسمية الاخيرة لوزارة التخطيط أظهرت ارتفاعا كبيرا في نسب الفقر لمحافظات الوسط والجنوب، إذ بلغت في محافظة المثنى 52% والديوانية 48% وميسان 45% وذي قار 4%، وهي معدلات خطيرة ومرعبة".

وأضاف أن "هذه المعدلات تشكل ظاهرة صادمة في بنية الدولة العراقية وكيانها الاقتصادي، وتمثل انتهاكا جسيما ارتكبه ممثلو محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية وتعكس تقصيرا حقيقيا في أداء مهامهم في تمثيلها والدفاع عن حقوق أهلها طيلة السنوات الماضية".

وأشار العقابي إلى أن "هذه الحقائق المرعبة تستدعي من القيادات والفعاليات الدينية والسياسية التي تدعي تمثيل هذه المحافظات من وزراء ونواب وساسة إعادة النظر بإداءها السابق وتقييم مستوى تمثيلها ونجاحها".

ودعا إلى "انصاف محافظات الوسط والجنوب ومراعاة مستويات الفقر والحرمان وارتفاع معدلات البطالة والنسب السكانية عند إقرار الموازنات العامة للدولة وتوزيع فرص العمل في القطاعين العام والخاص وفقا لتلك المعايير، لا سيما أن هذه المحافظات هي المصدر الاساس لتمويل الموازنات والاكثر تضررا بالنسبة لباقي المحافظات".

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