ممثل المرجعية العليا: الاجراءات الاحترازية ضد كورونا يجب أن تكون بمستوى الخطر

2020/02/21 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شدد وكيل المرجعية الدينية العليا بالنجف، احمد الصافي، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات لفيروس كورونا يجدب أن تكون بمستوى خطر الوباء الذي انتشر في الصين وبعض البلدان.وقال الصافي في كلمته خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن "الجهات المعنية هي المسؤولة عن بيان مخاطر هذا الفيروس الذي يهدد العالم".

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