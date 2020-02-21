2020/02/21 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعيـة الدينية تؤكد ضرورة ان تكون استعدادات المؤسسات الصحية اعلى ما يمكن لمواجهة خطر فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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