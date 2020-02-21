2020/02/21 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس كورونا انتشر في سجن “جين تشين” حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه وسبع إصابات بين موظفيه.وقالت السلطات في بيان “تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، وحتى 20 شباط، تم تأكيد 207 إصابات”.وأضافت أنه “تم إجراء اختبارات لـ2077 شخصا لهم علاقة بالسجن، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يدخل السجن في الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يدخل السجن في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).