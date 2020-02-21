المرجعية الدينية تشدد على المؤسسات الصجية استعداداُ لمواجهة خطر كورونا

2020/02/21 | 13:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة، السيد أحمد الصافي، على ضرورة استعداد المؤسسات الصحية، لمواجهة خطر فايروس كورونا القاتل بعد وصوله لإيران وتسجيل وفيات واصابات فيها.وناشد السيد […]

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