مسعود البارزاني لصحيفة بريطانية: مهمة علاوي صعبة بسبب وجود جماعات مسلحة غير منضبطة

2020/02/21 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالصعبة.

البارزاني عزا خلال مقابلة مع صحيفة الاندبندنت عربية، صعوبة مهمة علاوي الى وجود جماعات مسلحة وخارجة عن القانون وغير منضبطة وغير مرتبطة بأوامر الدولة، مشيرا الى أنه ينتظر موقفه وتفهمه لوضع الإقليم لاتخاذ قرار دعمه من عدمه.

وشدد على ضرورة أن تكون من أولويات أية حكومة توفير الأمن والخدمات للمواطنين، مبينا أن المناطق العراقية التي ينتفض فيها الشعب لم تتوافر فيها هذه الشروط منذ فترة طويلة.

وجدد تأييده لمطالب المتظاهرين المشروعة، داعيا إياهم لمنع من أسماهم بالانتهازيين المسؤولين عن الفساد من ركوب الموجة.

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