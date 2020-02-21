تجهيز مركز الناصرية للقلب بجهاز قسطرة الاول من نوعه في العراق

2020/02/21 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اكد مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري، اليوم الجمعة، تجهيز مركز الناصرية للقلب بجهاز قسطرة جديد هو الاول من نوعه في العراق.وقال الجابري، إن”وزارة الصحة جهزت مركز الناصرية للقلب بجهاز قسطرة جديد هو الاول من نوعه في العراق وهو من شركة فيليبس الهولندية ضمن موازنة العام […]

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