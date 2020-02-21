2020/02/21 | 13:39 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية تشدد على تكثيف الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تشدد على تكثيف الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تشدد على تكثيف الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).