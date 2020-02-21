نزاهة كردستان تصدر بياناً بشأن قائمة بأسماء متهمين بالفساد

2020/02/21 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

نفت هيأة النزاهة في اقليم كردستان، الجمعة (21 شباط، 2020) إصدار اي قائمة بأسماء متهمين بالفساد.

وقالت الهيأة، في بيان، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول منذ ايام قائمة بأسماء متهمين بالفساد على انها صادرة من الهيأة"، معلنة ان "الهيأة لا علاقة لها بهذه القائمة ولم تصدر عنها".





وأضافت، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تنشر بين فترة وأخرى قوائم متهمين بالفساد وان الهيأة تحقق معهم"، داعية الى "عدم الزج باسم الهيئة في هذه القوائم وانها صادرة عن الهيأة".

وأشارت الى ان "اي تصريح او حديث لرئيس الهيأة احمد انور، ينشر في وسائل الاعلام حديثا فهو غير صحيح، لأن رئيس الهيأة لم يتحدث لوسائل الاعلام منذ أشهر عدة"، لافتة الى ان "طببيعة عمل هيأة النزاهة يكون بعدم نشر أسماء أي شخص متهم بالفساد ويتم التحقيق معه".

ونبهت الى ان "الهيئة جهة رسمية وتعلن عن نشاطاتها بشكل رسمي وعبر موقعها الالكتروني".

بغداد اليوم- كربلاء

أكد وكيل المرجعية الدينية بالنجف، احمد الصافي، الجمعة (21 شباط 2020)، أن الاستعدادات لـ ’’فيروس كورونا’’ يجدب أن تكون بمستوى خطر الوباء الذي انتشر في الصين وبعض البلدان.

وقال الصافي في كلمته خلال خطبة

بغداد اليوم- ديالى

نفى مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط، 2020) إغلاق منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منفذ مندلي- سومار الحدو

بغداد اليوم-متابعة

حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، من خروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، مؤكداً أن تنظيم داعش الإرهابي سيعود الى العراق بعد ستة أشهر من خروج التحالف، وبش

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