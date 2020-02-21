ممثل المرجعية: الاستعدادات لـ’’فيروس كورونا’’ يجب أن تكون بمستوى خطر الوباء

2020/02/21 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أكد وكيل المرجعية الدينية بالنجف، احمد الصافي، الجمعة (21 شباط 2020)، أن الاستعدادات لـ ’’فيروس كورونا’’ يجدب أن تكون بمستوى خطر الوباء الذي انتشر في الصين وبعض البلدان.

وقال الصافي في كلمته خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن "الجهات المعنية هي المسؤولة عن بيان مخاطر هذا الفيروس الذي يهدد العالم".

ولفت الى أن "المؤسسات الصحية فيها مشاكل، ولا بد ان تكون هنالك حلول حقيقية وجذرية لهذه المؤسسات من هذه المشاكل".وناشد الصافي "الجهات المعنية ان تكون بمستوى المسؤولية، وان تُرفع قدرات هذه الجهات لتكون قادرة على تجنب هذا الخطر".

وأشار الى أن "الجهات الصحية هي الوحيدة المعنية بمعرفة هذه الأمور، بالوقاية والطرق والتعليمات"، مؤكداً أن "الاستعدادات يجب ان تكون بمستوى هذا الخطر، وان تكون على قدر المسؤولية تجاه هذا المرض الخطر".

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت، أمس الخميس، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

قبلها قدمت وزارة الصحة، قد قدمت 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

بغداد اليوم-اربيل

نفت هيأة النزاهة في اقليم كردستان، الجمعة (21 شباط، 2020) إصدار اي قائمة بأسماء متهمين بالفساد.

وقالت الهيأة، في بيان، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول منذ ايام قائمة بأسماء متهمين بالفساد على انها صادرة من الهيأة"

بغداد اليوم- ديالى

نفى مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط، 2020) إغلاق منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منفذ مندلي- سومار الحدو

بغداد اليوم-متابعة

حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، من خروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، مؤكداً أن تنظيم داعش الإرهابي سيعود الى العراق بعد ستة أشهر من خروج التحالف، وبش

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