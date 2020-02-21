الكناني: الفتح مع أي إجراء احترازي تتخذه الحكومة لمنع انتقال كورونا الى العراق

2020/02/21 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة الفتح النيابية عن موقفها من احتمالية غلق الحدود مع إيران بسبب فيروس كورونا.

وقال عضو الكتلة النائب احمد الكناني في تصريح، إن أي اجراء احترازي تتخذه الجهات المختصة لمنع انتقال الامراض الى العراق سواء من إيران او أية دولة أخرى، يعتبر أمرا لا جدال فيه، مبينا أن الفتح مع هذا القرار وعلى السلطات الرسمية اتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف الكناني أن القوى السياسية لن تعارض هذا القرار لأنه يعبر عن رؤية وطنية وليس ملفا أو موقفا سياسيا، مشيرا الى أن العراق لا يمتلك المؤهلات الصحية لمواجهة الامراض الوبائية، وان انتقال هذا المرض الى البلاد سيؤدي الى كارثة إنسانية.

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