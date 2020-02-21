العبودي: 95% من الكتل الشيعية فوضت علاوي لتشكيل حكومته بحرية

2020/02/21 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة صادقون النيابية أن خمسة وتسعين بالمئة من الكتل الشيعية فوضت رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته بحرية تامة.

وقال النائب عن صادقون نعيم العبودي في تصريح، إن تمرير حكومة علاوي لم يحسم بعد، وان صادقون لم تقدم اي اسم لرئيس الوزراء المكلف، مبينا أن غالبية الكتل السياسية اقتنعت بوجوب المضي بحكومة علاوي تقديرا للازمة الحالية.

وأضاف العبودي ان السنة تعهدوا بالموافقة على حكومة علاوي شريطة ان يتم اختيار مستقلين من مناطقهم وعدم استيزار أي عراقي من مزدوجي الجنسية لأية حقيبة وزارية.

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