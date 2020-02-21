سائرون تكشف موعد منح كابينة علاوي الثقة

2020/02/21 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم الجمعة، تمرير كابينة حكومة رئيس الوزراء المكلف، في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقب...

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