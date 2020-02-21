المرجعية تدعو دوائر الصحة الاستعداد الشديد لخطر كورونا

2020/02/21 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت المرجعية الدينية في العراق المؤسسات الصحية للاستعداد المضاعف وطالبت بحلول جذرية وواقعية لهذه المؤسّسات لمواجهة خطر فايروس "كورونا"....

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