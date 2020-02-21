في العراق..

2020/02/21 | 13:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحزاب قد تقبل بوزراء مستقلين لكنهم بعد ذلك سيلتفون حول الوزير ويقولون له ان هذه الوزارة حصتهم - صورة: فرانس برس

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