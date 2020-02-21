المرجعية العليا تشدد على تكثيف الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

2020/02/21 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد وكيل المرجعية الدينية بالنجف الأشرف إحمد الصافي، اليوم الجمعة على تكثيف الاستعدادات لمواجهة فيروس "كورونا".

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