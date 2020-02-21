2020/02/21 | 14:13 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية الالمانية: التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جداً في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية الالمانية: التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جداً في البلاد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية الالمانية: التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جداً في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).