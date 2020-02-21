النائب حسين العقابي: التقارير الأخيرة لوزارة التخطيط عن الفقر في محافظات الوسط والجنوب خطيرة ومرعبة

2020/02/21 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال النائب عن كتلة “النهج الوطني” حسين العقابي ان ” التقارير الرسمية الاخيرة لوزارة التخطيط اظهرت ارتفاعا كبيرا في نسب الفقر لمحافظات الوسط والجنوب، اذ بلغت نسبة الفقر في محافظة المثنى ٥٢ % والديوانية ٤٨ % وميسان ٤٥ % … Readmore

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