اللجنة الحكومية: منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة 3 أيام من كافة المنافذ الحدودية

2020/02/21 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الحكومية اجتماعا برئاسة وزير الصحة جعفر صادق علاوي لمناقشة الإجراءات المتخذة بشأن فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة ضرورة تنسيق الجهود من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا الوباء.

وخلص الاجتماع بجملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من كافة المنافذ الحدودية ويستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على آخر المستجدات وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية.

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