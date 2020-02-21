انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في معظم أنحاء ايران

2020/02/21 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة في معظم أنحاء إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الانتخابات تجري في خمسة وخمسين ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لنحو ثمانية وخمسين مليون مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من سبعة آلاف مرشح على مئتين وتسعين مقعدا في البرلمان أي “مجلس الشورى”.

هذا وتتزامن انتخابات البرلمان مع انتخابات نصفية في مجلس خبراء القيادة في أقاليم طهران وفارس وقم وخراسان الشمالي وخراسان الرضوي.

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