بن سلمان وبومبيو يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

2020/02/21 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الرياض.

وأضافت، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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