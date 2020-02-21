هوك: لا توجد انتخابات حقيقية في إيران والبلاد يحكمها نظام يشبه عصابات المافيا

2020/02/21 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن نظام طهران يحرم شعبه من أن يكون له برلمان يمثله من خلال التلاعب بالأصوات وحرمان المئات من التصويت.

وأكد هوك في تصريح عدم وجود انتخابات حقيقية في إيران وان البلاد يحكمها نظام يشبه عصابات المافيا يقومون بانتهاك حقوق الشعب الإيراني، مبينا أن الولايات المتحدة مستمرة بملاحقة منتهكي حقوق الشعب الإيراني المظلوم.

ولفت هوك الى أن طهران تقوم بخرق قرارات مجلس الامن الدولي باستمرار وتهدر أموال الشعب من أجل تمويل عملياتها المشبوهة في المنطقة.

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