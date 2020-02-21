إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/02/21 | 14:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس".

ووصل 11 إسرائيليا خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين، على متن سفينة السياحة "دايموند برينسس" في اليابان، إلى إسرائيل الجمعة، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

إلا أن الفحوصات اليوم أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإسرائيليين الـ11، تم تحويلهم فور وصولهم إلى مجمع العزل الذي تم إعداده لهم مسبقا في المستشفى، ووضع كل شخص منهم في غرفته المنعزلة، حيث سيخضعون إلى حجر صحي مرة أخرى في إسرائيل.

ويأتي ذلك، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإرغام كل إسرائيلي يصل من جنوب شرقي آسيا، للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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