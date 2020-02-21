2020/02/21 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عبر نجم نادي بيرسبوليس الايراني والمنتخب الوطني العراق بشار رسن، اليوم الجمعة، عن صعوبة التعامل مع الواقع الجديد الذي فُرض في إيران مع بدء إجراءات صحية مشددة لمواجهة وباء كورونا.وقال رسن في تصريحات لمواقع رياضية عراقية تابعتها “يس عراق”، “نعيش حالة صعبة حالياً في إيران بسبب الأنباء التي وردت حول تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن: أوضاعنا صعبة في طهران والتوصيات “ألبسوا الكمامات”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار رسن: أوضاعنا صعبة في طهران والتوصيات “ألبسوا الكمامات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).