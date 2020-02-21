2020/02/21 | 14:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط أدوية بشرية وأجهزة طبية منتهية الصلاحية بجمرك ام قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أدوية بشرية وأجهزة طبية منتهية الصلاحية بجمرك ام قصر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أدوية بشرية وأجهزة طبية منتهية الصلاحية بجمرك ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).