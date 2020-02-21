رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة

2020/02/21 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 ايار2020.

ووجهت سوماروغا الدعوة عبر تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "يسعدني أن تسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي".

وطُلب من السويسريين المعنيين ملء استمارة وإرفاقها بصورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

وأوضحت السلطات الفدرالية السويسرية أن "الحفلة ستقام قرب برن عاصمة البلاد، وأن عدد المشاركين سيكون محدودا"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي أن 8492 شخصا ولدوا في سويسرا في ايار 1960 ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 ايار من تلك السنة يفترض أن يكون 290.

وكانت سوماروغا قد باشرت ولايتها الثانية مشددة على قربها من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه.

وتتولى سوماروغا منذ كانون الثاني الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.

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