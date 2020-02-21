الصحة الإيرانية تعلن عن وفاة اثنين بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين

2020/02/21 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا.

وقالت الوزارة، تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم، توفي منها اثنان، وأربع إصابات في طهران، وإصابتان في محافظة جيلان شمال البلاد.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

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