ارتفاع حصيلة قتلى كورونا في إيران

2020/02/21 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى أربع وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.وكتب المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور على تويتر "تم تأكيد 13 إصابة أخرى"، موضحا "للأسف توفي اثنان منهم".وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن عدد الذين ماتوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا داخل البلاد، بلغ تسعة أشخاص، وأن مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم الإيرانية وحده شهد وفاة ثمانية مصابين.وقال موقع "إيران إنترناشيونال" إن سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، توفيت في مستشفى الإمام الرضا في قم.كما تم نقل اثنين من العاملين في مستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة.ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للسلطات الايرانية باخفاء الحقيقة عن وضع انتشار الفيروس في إيران لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية الجمعة التي توقع عدد من المراقبين أن تشهد نسبة امتناع عالية.

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