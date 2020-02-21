2020/02/21 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاردن يستضيف تصفيات التايكواندو المؤهلة الى الالعاب الاولمبية والبارالمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن يستضيف تصفيات التايكواندو المؤهلة الى الالعاب الاولمبية والبارالمبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن يستضيف تصفيات التايكواندو المؤهلة الى الالعاب الاولمبية والبارالمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).