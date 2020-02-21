إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/02/21 | 14:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول حالة إسرائيلية مصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائد من السفينة "دياموند برنسيس" اليابانية.

ووفقا لآخر البيانات حول الفيروس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2236 شخصاً، والمصابين إلى 75 ألف و465 حالة.

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