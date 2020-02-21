خامنئي أول المصوتين ويؤكد ان المشاركة في الانتخابات واجب شرعي

2020/02/21 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة.

حيث أكد أن يوم الانتخابات هو عيد وطني، مشيرا الى أن الانتخابات ضمان لمصالح إيران الوطنية.

ودعا الشعب الإيراني الى المشاركة بقوة في الانتخابات، واختيار أعضاء مجلس الشورى من خلال صناديق الاقتراع، مشددا على أن المشاركة في الانتخابات “واجب شرعي” يؤمن مصالح البلاد.

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