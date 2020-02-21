سائرون يوجه رسالة الى رئاسة مجلس النواب بشأن جلسة التصويت على حكومة علاوي

2020/02/21 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه تحالف سائرون رسالة الى رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي.

وقال النائب عن سائرون سلام الشمري في تصريح، إن غالبية النواب مع تمرير الكابينة الوزارية ويدعمونها من أجل البدء بخطوات تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة خلال الفترة المقبلة، داعيا رئاسة البرلمان الى الاستجابة لصوت الشعب وممثليه وعدم الرضوخ لبعض الدعوات الرامية الى تأخير انعقاد الجلسة.

وشدد الشمري على ضرورة عمل الكتل السياسية للصالح العام وترك مصالحها الضيقة والالتفات لوضع البلاد الحالي وحاجته لحكومة قوية تلبي مطالب الشعب.

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