خطيب جمعة الفلوجة يدعو الى محاربة ظاهرة شرب الخمور ومحاسبة مروجيها

2020/02/21 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار دعا امام وخطيب جمعة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي الى محاربة ظاهر تعاطي الخمور في مناطق مختلفة في مدن الانبار.وقال الشيخ الزوبعي اثناء خطبته من جامع احمد ابن حنبل ونقلتها “العهد نيوز” ان “.ظاهرة شرب الخمور انتشرت بشكل لافت في مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة ومدن الانبار المحررة، […]

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