2020/02/21 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد ممثل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الجهات الصحية المعنية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة خطر فيروس “كورونا”، مشددا على ضرورة “الاستعداد الشديد” لمواجهته.وقال السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجدمعة في الصحة الحسيني ب‍كربلاء، إن “الجهات المعنية اي المؤسسات الصحة هي المعينة بطرق الوقاية من مرض فيروس كورونا”.وأضاف الصافي، أن “هناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجعية يناشد الجهات الصحية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجعية يناشد الجهات الصحية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجعية يناشد الجهات الصحية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).