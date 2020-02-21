استعدادا للصيف.. الإعلان عن قرب المباشرة بتأهيل محطتين كهربائيتين في ذي قار

2020/02/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلن مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، أحمد حنون حسن، الج...





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