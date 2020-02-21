شاهد.. صورة نادرة تجمع الشهيد قاسم سليماني وابو فدك

2020/02/21 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة تجمع الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية و رئيس أركان الحشد الشعبي الجديد الذي جاء خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس ...

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